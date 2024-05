El juez Guerra Labayén podría perder su cargo si lo llevan a un jury por su desempeño

Se trata de Gustavo Guerra Labayén, a quien se le inició un sumario tras una denuncia presentada en su contra por el Colegio de Abogados de Viedma por retrasar el servicio de justicia.

Como integrante de la Cámara del Trabajo de Viedma, este magistrado al igual que los otros dos integrantes tiene a su cargo la resolución de problemáticas de trabajadores y empleadores. Lo más sensible para una persona, en el caso de quedarse sin trabajo en la peor de las situaciones que llegan a este sector de la Justicia. De allí la necesidad que esas causas sean resueltas con la mayor celeridad posible.

En los tiempos que corren un monto indemnizatorio no es lo mismo cobrarlo hoy que el mes próximo, por ejemplo. Ni hablar de años después, al margen de la aplicación de intereses.

Hoy se trabaja en el respectivo sumario que será sometido a la evaluación del Consejo de la Magistratura que deberá resolver si la denuncia queda sin efecto o en el caso de encontrarlo responsable aplicar sanciones temporarias o avanzar hasta un enjuiciamiento o jury contra el juez que hasta podría ser destituido. Despedido como cualquier trabajador. Igual que los tantos que pasaron por su escritorio.

JUEZ Y PARTE

Esta semana el Consejo de la Magistratura –integrado por jueces, diputados y abogados de Viedma- dio el primer revés judicial al juez Guerra Labayén al rechazar las recusaciones planteadas contra el Colegio de Abogados como integrante de este órgano de control.

Fernando Chironi, en su calidad de abogado defensor del juez, fundamentó esa recusación argumentando que no se puede ser juez y denunciante.

Sostuvo que el que denuncia -en este caso el Colegio de Abogados- no debe formar parte del proceso en el marco del doble rol. “Puede ampliar la denuncia pero no juzgar”.

Tras hacer referencia a la necesidad de ser juzgado por un Tribunal Imparcial, Chironi consideró que en este caso los integrantes del Colegio de Abogados no deben integrar el Consejo en el marco del principio de imparcialidad , planteando la recusación contra ellos.

Ante el Consejo de la Magistratura, el abogado aseguró que con esta presentación no se pretende retrasar el proceso sino que “Guerra Labayén tenga un juicio justo”.

No obstante el órgano presidido por el juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Cecci, no hizo lugar al planteo y continuar con el sumario iniciado, argumentando entre otros conceptos que la rigurosidad de la recusación ante este organismo no es lo mismo que en sede judicial, y considerándola “prematura porque se está en una etapa preparatoria del sumario y en el inicio del proceso”.