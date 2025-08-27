El jueves 4 comenzarán a percibir sus salarios los trabajadores estatales
El Gobierno anunció que el jueves 4 de septiembre se iniciará el cronograma de pago de salarios al personal de la Administración Pública Provincial.
El día jueves cobrarán los trabajadores de Salud Pública (guardias y horas extras), Policía de Río Negro, Servicio Penitenciario Provincial
Para el viernes está previsto que persíban sus haberes los Docentes y Porteros.
Por último el sábado, se abonará a los trabajadores de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, las Pensiones de Bomberos Voluntarios, tambinén cobrarán los integrantes del Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos de Control.
