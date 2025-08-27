El jueves 4 comenzarán a percibir sus salarios los trabajadores estatales

miércoles 27 de agosto de 2025

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno anunció que el jueves 4 de septiembre se iniciará el cronograma de pago de salarios al personal de la Administración Pública Provincial.

El día jueves cobrarán los trabajadores de Salud Pública (guardias y horas extras), Policía de Río Negro, Servicio Penitenciario Provincial

Para el viernes está previsto que persíban sus haberes los Docentes y Porteros.

Por último el sábado, se abonará a los trabajadores de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, las Pensiones de Bomberos Voluntarios, tambinén cobrarán los integrantes del Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos de Control.