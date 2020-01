El joven herido por derrumbe en El Espigón se encuentra en buen estado y fuera de peligro

El veraneante de 34 años fue trasladado al hospital Zatti de Viedma donde le terminaron de realizar las curaciones correspondientes.

El joven ingresó a la guardia del hospital con politraumatismo producto del golpe. Al momento de ingreso se encontraba lucido, orientado en tiempo y espacio con lesiones leves y fractura en el tabique nasal.

Desde la guardía del nosocomio se indicó que el joven se encuentra en buen estado. “Está asustado, pero está bien”. Asimismo, se aseguró que no hay más heridos por el hecho.

Luego de el accidente y de haber sido asistido por la guardia el hombre escribió en su facebook:

Para lo que se preocuparon llamaron, o por un msj.. Contarle que gracias a dios si es que existe acá estoy vivíto..

Para los que no sabe si el boludo o por que el destino tenia que ser,aclaro no estaba abajo del acantilado justo iva caminando y bueno me tenia que tocar ami!!

Agradecerle de corazón a toda la gente que me ayudó desde un principo que por lo que me contaron eran muchos.

Turistas locales, policías bomberos,y la gente del hospital!

Que pensé que habia pasado para el otro lado es real, pero bueno señora muerte va a tener que seguir esperando sentadita!!

Yo así no me voy a ir…

Gracias a todos nos vemos en toque abrazos!