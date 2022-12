El Intendente valoró la aprobación de iniciativas que promueven la producción y el empleo

“Tomamos una fuerte decisión política para eliminarles a las PyMEs el pago de todo tipo de gravamen para que se puedan habilitar espacios comerciales o industriales y desarrollar su actividad libremente”, indicó Pesatti y explicó que “el municipio ya no les cobrará nada porque creemos en la generación de empleo genuino a partir de acompañar a las empresas que pueden crearlo”.

Junto a estás disposiciones “pusimos en marcha el plan FoPyMES con el objetivo de construir herramientas que favorezcan la incubación y nacimiento de nuevas empresas”, amplió el jefe comunal viedmense.

“De cara al próximo año fiscal también hemos eliminado el cargo que el municipio cobra para la renovación del carnet de conducir a los vecinos y vecinas mayores de 70 años y una serie de tasas y derechos que en la suma total son alrededor de diez tributos que ya no cobrará más el municipio”, detalló Pesatti, y concluyó que es “un gran esfuerzo para el último eslabón en la cadena, porque eso es una municipalidad, el último eslabón de la cadena del estado, donde recaen todas las demandas y donde los recursos siempre son escasísimos en comparación a los organismos federales o provinciales que manejan presupuestos siempre mayores. No obstante ello, pese a que somos el último eslabón en la cadena, tomamos una decisión que para nosotros constituye el camino para la recuperación de la confianza en el estado y en nosotros mismos: la eliminación de cargas que no tengan una justificación objetiva”.