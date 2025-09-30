El Intendente de Viedma presentó la obra del nuevo Centro Cultural junto al Gobernador

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Intendente Marcos Castro presentó, junto al Gobernador Alberto Weretilneck, el proyecto de ampliación y refuncionalización del Centro Municipal de Cultura de Viedma.

Junto a funcionarios provinciales y municipales, legisladores, concejales, referentes de la CAF y vecinos el intendente brindó detalles del nuevo centro cultural.

Esta nueva obra es financiada por la Provincia, a través de la CAF, con una inversión superior a los $ 8.000 millones. Esto permitirá renovar la infraestructura existente y sumar nuevos espacios, convirtiendo al Centro en un polo cultural y tecnológico.

Al comenzar su discurso Castro destacó que «sin el acompañamiento permanente de la Provincia y especialmente del Gobernador, Alberto Weretilneck, está obra no hubiera sido posible». Y agregó: «Nos enfrentamos al desafío de modernizar y ampliar un edificio emblemático de más de 50 años, que ya no respondía a las demandas de Viedma. Estamos garantizando que las y los vecinos tengan un espacio moderno, inclusivo y preparado para el futuro de la capital».

A su turno, Weretilneck destacó: “Esta obra jerarquiza a Viedma, porque no sólo recupera un espacio histórico y cultural, sino que le da a nuestra capital la infraestructura que merece. Es un proyecto que enaltece a la ciudad y mejora la calidad de vida de todas las vecinas y vecinos.”

“Nada de esto sería posible sin el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Provincia y el financiamiento de la CAF. Cuando los esfuerzos se unifican en una mirada común, se logran obras estratégicas que transforman el presente y proyectan el futuro de Río Negro”, agregó el Mandatario.

*La nueva obra*

Este proyecto busca modernizar y ampliar el edificio, respetando su esencia.

El nuevo acceso principal se ubicará al noreste, con un hall que vinculará el edificio con la Plazoleta del Fundador y la costanera.

La sala mayor ampliará su capacidad a 600 butacas, sumando un palco. Además se renovará el sonido y el equipamiento.

El antiguo hall se convertirá en sala de exposiciones con conexión a los talleres. El Ala Sur se destinará a oficinas administrativas en dos niveles, mientras que el Ala Este tendrá un SUM y una biblioteca en planta baja, y una sala de conferencias para 80 personas en planta alta. Se incorporarán nuevos camarines, rampas y núcleos sanitarios.

El exterior incluirá sendas peatonales, una confitería, estacionamientos y cruces hacia la plazoleta del Fundador y el paseo costero.

La obra contempla 2.540 metros cuadrados de superficie refuncionalizada, 911 metros cuadrados de nueva construcción, alcanzando un total de 3.451 metros cuadrados cubiertos, además de 7.929 metros cuadrados de espacios exteriores intervenidos.