El Hospital Zatti «tiene uno de los tres mejores mamógrafos que existen en Argentina»

Río Negro se posiciona a la vanguardia en salud pública con uno de los tres mamógrafos más avanzados del país, instalado en el Hospital Zatti de Viedma. El equipo, de origen italiano, permite diagnósticos más precisos, menos invasivos y con menor radiación, fortaleciendo la prevención del cáncer de mama en toda la región.

El Servicio de Diagnóstico por Imágenes e Intervencionismo Mamario del Hospital Artémides Zatti de Viedma, así como el del Hospital Anibal Serra de San Antonio Oeste, recibieron un certificado de Calidad de Servicio emitido por el Instituto Nacional del Cáncer (INC).

La Jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Zatti de Viedma, Licenciada Verónica Carante, expresó que “en una capacitación tuve la oportunidad de operar el mamógrafo del Hospital Italiano y hacer mamografías por contraste para aplicarlo en Viedma, ya que por su definición es un estudio similar a la resonancia magnética pero mucho más económico”.

La principal característica del equipo de mamografía digital directo es que tiene una aplicación para realizar la práctica de tomosíntesis, que consiste en un barrido milimétrico de la mama con cortes muy pequeños y permiten estudiar más al detalle cualquier imagen de sospecha que se pueda visualizar previamente en la mamografía convencional.

Este mamógrafo, además de procesar y entregar las imágenes de manera instantánea, es más seguro según los estándares internacionales de protección radiológica porque tiene menor dosis de radiación. “Es un equipo ergonómico, tiene un software del dolor y las momagrafias no son como antes que producían incomodidad, la calidad es superior y la detección se realiza muy tempranamente”, enfatizó Carante.

Cabe recordar que la mamografía salva vidas y “quiero invitar a todas las mujeres de Viedma y la Zona Atlántica, en el rango etario de 40 a 70 años, que vengan una vez al año porque es un estudio prioritario para la detección de cáncer de mama y a tiempo tiene más cura y menos repercusión en el cuerpo”, reforzó Carante.

En este sentido, incentivó a la población objetivo a que cuando vayan al médico, por la razón que fuera, que hablen con el médico y le sugieran la posibilidad de controlarse y de que le solicite una mamografía.