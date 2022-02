EL gremio UPCN pide recuperar el poder adquisitivo perdido en la administración pública

Además UPCN dice que solicita en forma urgente se den a conocer los montos y fechas del pago de la indumentaria y que el mismo se haga efectivo durante este primer trimestre. Con respecto al salario familiar, insistimos que el monto sea equiparado al nacional.

En este sentido el gremio que lidera Juan Carlos Scalesi expresa, “anunciamos que no aceptaremos propuestas que tengan que ver con bonos, sumas no remunerativas, sumas fijas y/o más conocidas como sumas en negro; entre otras cuestiones porque repercuten en los aportes que los trabajadores hacemos a la obra social IPROSS que bien conocemos atraviesa un profundo y sostenido desfinanciamiento, en tal sentido le pedimos a las autoridades que nos expliquen a los aportantes cuales son las medidas, las estrategias y los planes que tienen para no llegar al colapso de la misma.

Por si no lo dimensionan, les contamos, que el 3% que liquidaran con el sueldo de febrero no alcanzará para comprar 1 kilo de carne; nos preguntamos cual es la visión que este gobierno tiene de los salarios estatales? porque insisten en pretendernos pobres? Hasta donde creen que podemos soportar?.



También nos llama la atención que el ministro de economía tiene bajo su órbita el Instituto de capacitación como el IPAP y en forma paralela han creado una escuela de gestión de administración financiera y publica, siendo el mismo responsable de dos instituciones de capacitación.

Tengamos en cuenta que según especialistas, los salarios de los estatales siguen muy deteriorados, del 2017 a la fecha hemos perdido el equivalente a 7 salarios y medio. Los trabajadores estatales no soportamos más, las economías familiares no soportan más endeudamiento para comer o vestirse y ni hablar en estos momentos del pronto inicio de las actividades y en este sindicato conocemos muy bien estas situaciones ya que a diario las y los trabajadores requieren de la asistencia para sobrellevar esta demanda.



Nos llama la atención que el que el ipap y la escuela están en la orbita o a cargo del ministro de economía”.