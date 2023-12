El gremio docente rechaza el proyecto de ley para modificar los descuentos a los trabajadores para financiar al IPROSS

Por tratarse de una definición arbitraria e inconsulta con los trabajadores estatales de la provincia, solicitamos la postergación del tratamiento de esta iniciativa en la Legislatura, hasta tanto se dé una discusión con el conjunto de los sindicatos.

En este sentido, desde la UnTER entendemos que no corresponde llevar adelante una modificación de esta naturaleza, que afectará tanto los componentes remunerativos como no remunerativos de los salarios, en un contexto económico complicado para todos los rionegrinos y en el que los verdaderos afectadxs por esa intencionalidad manifiesta en el proyecto no tuvimos ninguna participación.

La obra social viene atravesando una realidad compleja no solo por la mala administración sino por el desfinanciamiento que el propio Gobierno provincial propicia al definir el pago de salarios con sumas no remunerativas. Y pretende que la crisis, una vez más, la paguemos lxs trabajadorxs estatales.

Asimismo, vemos con profunda preocupación que la problemática del funcionamiento de nuestra obra social se reduzca solamente a la cuestión financiera, y que no se realice un análisis integral de la crisis que atraviesa, ya que nada se dice sobre la metodología para corregir falencias estructurales, como por ejemplo de qué manera se van a mejorar las prestaciones y coberturas, la eliminación del cobro de plus, el pago de reintegros, entre otras.

Lxs trabajadores de la Educación estamos dispuestos a debatir y analizar una modificación de la Ley, pero entendemos que esta forma no contribuye a solucionar las reiteradas demandas de los afiliados que no encontramos respuestas ante numerosas falencias.

Como organización gremial nos daremos una discusión integral sobre el funcionamiento del IPROSS en un Congreso Programático convocado para el día 12 de diciembre en la ciudad de Viedma, y del cual seguramente saldrán aportes necesarios al debate que desde aquí se propone. La participación de los trabajadores, en una temática tan sensible a los tiempos que estamos atravesando, es urgente.