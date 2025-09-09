El gremio ATE por mayoría aceptó la oferta salarial realizada este lunes por el Gobierno

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El plenario de secretarios generales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aprobó por mayoría la propuesta salarial del gobierno con la condición de que se especifique el día exacto de la complementaria donde se pagará el bono y una fecha urgente para discutir el último trimestre del año octubre, noviembre y diciembre.

La conducción gremial valoró los reconocimientos sectoriales de la propuesta luego de un largo debate, aunque sólo será aceptada si se pone fin a los contratos informales: una demanda que ATE viene planteando en cada reunión con el Ejecutivo y que atañe no sólo a porteros de escuela sino también a otros organismos. Esto es el pase a contrato de agentes bajo la modalidad Horas Cátedra.

Además ATE sigue reclamando y condicionar también la aprobación a los aumentos en las guardias y viáticos de Desarrollo Humano y la Senaf y la creación del adicional por tareas complejas para todo el personal del organismo.

Durante el encuentro paritario, el Gobierno ofreció un aumento permanente de $20.000, $30.000 y $40.000 según categoría y agrupamiento solo para el mes de septiembre, más un bono de $30.000 para todos que se pagaría por planilla complementaria antes que finalice el mismo mes.

También la actualización de ítems a partir de septiembre: Riesgo Médico y No Médico, Guardia para los agentes de la Ley 1904, adicionales del Manual de Misiones y Funciones, Movilidad y Horas Suplementarias.

El sindicato sigue en sus reclamos como la seguridad en los hospitales; jornadas institucionales presenciales el mismo día que los docentes, ítem específico para los trabajadores administrativos de la cartera educativa; pago de título al personal de la Función Pública; aumento del adicional por combatiente de incendio, entre otros pedidos.

Asimismo, recategorizaciones en varios sectores de trabajo de la administración pública y capacitaciones en la aplicación SIGES para tramitar licencias y certificados médicos.