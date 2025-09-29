El gremio ATE pide que se cumpla con el cupo por discapacidad en el Estado

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El sindicato advierte que no se garantiza plenamente y en los sectores donde se cumple no se realiza de forma correcta.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó formalmente al Gobierno Provincial y a la Secretaría de la Función Pública de la de Río Negro que arbitre los medios necesarios para garantizar el cupo de trabajadores con discapacidad en la planta estatal.

El sindicato advierte que la obligación legal no se garantiza plenamente y, en los sectores donde se observa un cumplimiento, la implementación no se está realizando de forma correcta.

ATE fundamenta su solicitud en la Ley nacional 22.431, conocida como Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que establece, en su artículo 8°, que el Estado debe asegurar un cupo no menor a 4% de personas con discapacidad en su planta de personal.

El gremio recuerda que la provincia adhirió a este régimen a través de la Ley Provincial 2055 y que normas complementarias posteriores extienden la obligatoriedad de este cupo a los organismos municipales.

Aprovechando la presentación formal, ATE consultó a la Secretaría de la Función Pública cuál es el estado actual de aplicación de esta ley en la provincia. La solicitud busca asegurar que se arbitren todas las medidas necesarias para cumplir con la normativa vigente.