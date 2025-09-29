Lo Principal

El gremio ATE pide que se cumpla con el cupo por discapacidad en el Estado

El sindicato advierte que no se garantiza plenamente y en los sectores donde se cumple no se realiza de forma correcta.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó formalmente al Gobierno Provincial y a la Secretaría de la Función Pública de la de Río Negro que arbitre los medios necesarios para garantizar el cupo de trabajadores con discapacidad en la planta estatal.

El sindicato advierte que la obligación legal no se garantiza plenamente y, en los sectores donde se observa un cumplimiento, la implementación no se está realizando de forma correcta.

ATE fundamenta su solicitud en la Ley nacional 22.431, conocida como Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que establece, en su artículo 8°, que el Estado debe asegurar un cupo no menor a 4% de personas con discapacidad en su planta de personal.

El gremio recuerda que la provincia adhirió a este régimen a través de la Ley Provincial 2055 y que normas complementarias posteriores extienden la obligatoriedad de este cupo a los organismos municipales.

Aprovechando la presentación formal, ATE consultó a la Secretaría de la Función Pública cuál es el estado actual de aplicación de esta ley en la provincia. La solicitud busca asegurar que se arbitren todas las medidas necesarias para cumplir con la normativa vigente.







situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play