El gremio ATE pide la renovación de los contratos que vencen a fin de mes

Se trata de más de 2500 estatales provinciales sin estabilidad laboral, pero con años de trayectoria, y otros miles en municipios. El sindicato también reclama su pase a planta permanente_

La Asociación Trabjadores del Estado (ATE) solicitó al Gobierno la renovación automática de los más de 2500 contratos que vencen el 31 de diciembre. También demandó a los municipios y comisiones de fomento la continuidad laboral de los estatales sin estabilidad.

“La Provincia y los municipios deberían dar continuidad laboral a los miles de estatales cuyos contratos vencen a fin de año. De lo contrario, éstos pasarán a integrar la masa desempleada que se acumula con la destrucción de los puestos de trabajo en el ámbito privado y público por las políticas del gobierno nacional”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

“Se trata de miles de trabajadores con tareas permanentes y años de trayectoria en el Estado rionegrino, municipios y comisiones de fomento, y que, sin embargo, son discriminados porque, a diferencia de los trabajadores de planta permanente, no gozan de estabilidad, entre otros derechos”, agregó.

ATE informó que la planta de trabajadores con contrato cumplen diversas funciones en varios ministerios bajo las figuras de contrato de locación y hora cátedra, entre otras modalidades. El sindicato pidió la renovación inmediata y reclamó el pase a planta permanente de este grupo de estatales.