“El gobierno se equivoca cuando piensa que la paz social radica solo en sacar a la gente de las calles”

El gremio de UPCN afirma que “los trabajadores del Estado rionegrino venimos pasándola muy mal, con salarios rebajados a la mitad de su valor a partir de los ajustes que hizo el actual gobierno, fundamentalmente en estos dos últimos años y que ya no tienen como maquillar”.

Dicen que “la postura del saliente gobernador Alberto Weretilneck, de la cual parece enorgullecerse, es que mantuvo la paz social ‘sacando a la gente de las calles’, en referencia directa a la incorporación del gremio ATE a la Función Pública, como si hubiera ‘domesticado’ a una organización gremial combativa que tenía la impronta de fuertes -y hasta agresivas- protestas callejeras y, en un doble juego, se hubiera asegurado aplicar un ajuste salarial inaudito, con apoyo de una parte de los trabajadores representados por ATE”.

Lo que parece que la patronal gubernamental no percibe es que la mentada ‘paz social’ no se logra solo ‘sacando a la gente de las calles’.

Desde la UPCN queremos recordarles que esta organización de trabajadores, con casi 18 mil afiliados, sostiene y financia día a día la comida y mantenimiento de miles de familias de estatales que de otra manera no podrían llegar ni a mediados de mes. Este sindicato, con una ordenada administración interna, ayuda a sus afiliados a completar lo que les falta de salario a través de más de 600 convenios que permiten obtener descuentos y créditos en comercios (a quienes el gremio les paga puntualmente entre el 20 y el 26 de cada mes); descuentos y reintegros en distintos ítems de gastos (como los medicamentos, consultas médicas, kinesiológicas, de odontología, prótesis, de atención psicológica, estudios de laboratorio, etc.); así como préstamos blandos (de muy bajo interés); útiles escolares que cubren casi toda la canasta escolar; etc.

Como una muestra entre tantas respecto al respaldo económico a los trabajadores, sólo en 2019 la UPCN otorgó préstamos blandos por un monto de 360 millones de pesos; además de todos los reintegros, subsidios y financiación en comercios a los que acceden muchos compañeros para poder llegar a fin de mes.

Desde la UPCN queremos advertir al gobierno que se va y al que llega que la ‘paz social’, por si no se dieron cuenta, la sostienen organizaciones como la nuestra, que con buena administración y solvencia brinda respaldo financiero a los trabajadores, y no lo hacemos para que ‘no salgan a las calles’ a realizar un justo reclamo; sino porque como sindicato -además de la sostenida pelea salarial y por el reconocimiento de Derechos laborales-, no podemos permanecer ciegos a las necesidades de tantos compañeros y nos sentimos obligados solidariamente a ofrecerles ayuda a quienes peor la están pasando por responsabilidad de este gobierno.

El próximo jueves, alrededor de 400 referentes de la UPCN rionegrina nos reuniremos en Viedma para repasar la situación actual y analizar las proyecciones institucionales y sindicales hacia los próximos meses y cerraremos con una cena de camaradería. Por cortesía, enviamos invitación al gobernador saliente y a la electa gobernadora a que participen, pero a día de hoy no obtuvimos respuesta. La invitación, que surge a partir de la propuesta de referentes que incluso apoyaron al partido gobernante, no es para reclamar en directo, sino como una despedida al actual gobernador y un recibimiento a la nueva mandataria, para que escuchen la realidad de los trabajadores; pero en vistas al silencio que mantienen frente a la invitación, parece que prefieren una reunión cerrada con cuatro o cinco representantes en vez de sentir el calor y escuchar la voz directa de quienes sostienen con su fuerza de trabajo cotidiana a toda la Administración Provincial.