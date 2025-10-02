El Gobierno rionegrino tramita un préstamo del banco Patagonia por 50.000 millones de pesos

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Rio Negro tramita un auxilio financiero, centrado esencialmente en un préstamo del banco Patagonia por 50.000 millones de pesos.

Ese monto significa media masa salarial neta, considerando que esa partida mensual actualmente ronda los 100.000 millones y, con sus correspondientes aportes y contribuciones de ley, alcanza los 128.000 millones.

El ministerio de Hacienda, que conduce Gabriel Sánchez, cerró un septiembre con mucha presión sobre sus disponibilidades, considerando que Río Negro afrontó el vencimiento semestral del título del Castello por 61.280 millones de pesos (casi 43 millones de dólares). Afrontó esa obligación con recursos propios, entre ellos, la reserva del bono cobrado por el proyecto VMOS, que superó los 75.000 millones de pesos. Esos fondos recayeron en las cuentas generales y sirven a gastos corrientes, aunque finalmente deberán aplicarse a infraestructura y equipamiento, según el texto de la ley.

Esas exigencias de septiembre ya se advierten en la baja liquidez de octubre, especialmente surge porque no llega la esperada recuperación de los ingresos de la coparticipación federal.

Frente a esta situación, Hacienda avanzó en alternativas de financiamiento y empezó con la tramitación de un crédito con el banco Patagonia, que ya asiste con el habitual uso de descubiertos a partir del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), especialmente en la cancelación de salarios.

Según el decreto N° 828 del 22 de septiembre, el gobernador Alberto Weretilneck autorizó al ministro Sánchez para contratar con esa entidad un préstamo por hasta 50.000 millones, con “garantía” de los envíos por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Se espera actualmente el aval del ministerio de Interior de la Nación y, luego, requerirá el de Economía.

En Hacienda no confirman su utilización y argumentan que preparan diferentes instrumentos. Es cierto que podría emitir Letras del Tesoro pero, en agosto, desistió por la volatilidad y la dificultad del mercado financiero. Nada de eso se modificó.

El esquema planteado para el crédito del banco Patagonia establece que su devolución será en 12 cuotas mensuales, con el primer vencimiento a 30 días del desembolso. El interés equivale a la tasa TAMAR de bancos privados más un adicional de 550 puntos básicos. Las comisiones por la “estructuración de la operación se cobrarán hasta el 1% sobre el monto total disponible y aprobado”.

En los fundamentos, el decreto consigna que «el contexto macroeconómico y coyuntural exige a este Gobierno contar con herramientas de financiamiento que permitan continuar asumiendo sus obligaciones”, como pagos de “haberes salariales, transferencias ordinarias a municipios y la prestación de los servicios esenciales imposibles de postergar”. Precisa que la “pérdida de los recursos tributarios en términos reales impacta en la disponibilidad de caja”.

FUENTE: Diario Rio Negro