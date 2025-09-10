El gobierno realizó una nueva propuesta al gremio docente rionegrino

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Finalizado el cuarto intermedio determinado este lunes, esta tarde el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió en paritarias con el gremio UNTER.

El encuentro se mantuvo en instalaciones de la Secretaría de Trabajo en donde se realizó una propuesta salarial al sindicato docente la cual se complementa a lo ya otorgado para los haberes de septiembre.

El ofrecimiento realizado en el encuentro de hoy consiste en sumas fijas no remunerativas en concepto de Asignación Docente, por agente y por rango de antigüedad de:

$10.000 de 0 a 11 años de antigüedad

$15.000 de 12 a 21 años de antigüedad

$20.000 de 22 a 40 años de antigüedad

Además se dispuso el pago de un bono no remunerativo por agente por única vez de $25.000 a abonar el próximo 24 de septiembre.

Por otro lado se confirmó que el 18 de septiembre se llevará a cabo una nueva reunión de paritarias.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa trabajando en una política salarial responsable y en el marco de un espacio de diálogo.