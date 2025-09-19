«El gobierno provincial está apostando a un conflicto con los docentes» afirma UnTER

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

UnTER se retiró de la audiencia paritaria del jueves 18 de septiembre ante la falta de oferta de recomposición salarial por parte del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, que se presentó con la única propuesta de pasar a un cuarto intermedio, con la clara intención de dilatar los tiempos, que rechazamos.

“Hoy era el momento en el que debía hacerse una propuesta salarial. Lamentablemente, este Ministerio no muestra voluntad política de solucionar el salario que merecemos, que necesitamos y que queremos los trabajadores de la educación, y como lo pusimos en el acta paritaria, los hacemos absolutamente responsables de las definiciones que tomemos desde el sindicato”, señaló la Secretaria General de UnTER, Silvana Inostroza.

El comienzo de la paritaria se postergó dos horas respecto de la convocatoria oficial, por definición de la Secretaría de Trabajo. Y duró apenas minutos. La representación gubernamental, al igual que en la audiencia anterior, no contó con la presencia de la ministra de Educación, Patricia Campos.

“El gobierno provincial está apostando a un conflicto con lxs docentes,a quienes no nos reconoce la tarea, hemos quedado por debajo de la inflación, muchos cargos docentes están con salarios por debajo de la línea de pobreza, y la situación económica se hace cada vez más insostenible”, agregó la compañera Inostroza.

El próximo 24 de septiembre hemos convocado un Congreso Extraordinario para tomar definiciones de conjunto ante esta actitud irresponsable que tiene el Ministerio de Educación y Derechos Humanos con el conjunto de trabajadores.