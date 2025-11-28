El Gobierno pagará los sueldos entre el 4 y 6 de diciembre
El Gobierno de Río Negro iniciará el jueves 4 de diciembre el cronograma de pago de salarios al personal de la Administración Pública Provincial, correspondientes al mes de noviembre.
Cronograma de pago
Jueves 4
Salud Pública (guardias y horas extras)
Policía de Río Negro
Servicio Penitenciario Provincial
Viernes 5
Docentes
Porteros
Sábado 6
Ley 1.844
Vialidad Rionegrina
Pensiones de Bomberos Voluntarios
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos de Control
Debe estar conectado para enviar un comentario.