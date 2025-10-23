El Gobierno paga este viernes la mitad del bono a los estatales provinciales

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro depositará este viernes 24 de octubre la primera cuota de la compensación excepcional acordada en la Mesa de la Función Pública. La medida alcanzará a más de 53.000 agentes de toda la provincia y representa una inversión total de $4.000 millones.

Con esta medida, la Provincia cumple el compromiso asumido ante los gremios ATE y UPCN, reafirmando el diálogo permanente como herramienta para sostener el poder adquisitivo y otorgar previsibilidad a la política salarial.

La compensación, que se pagará en dos cuotas, varía según el agrupamiento: quienes integran las categorías 1 a 10 percibirán $100.000; las categorías 11 a 15, $150.000; y las categorías 16 a 25, $200.000 en total.

Estos fondos se volcarán al circuito económico provincial, contribuyendo al sostenimiento del consumo en un contexto nacional complejo. La decisión se enmarca en los esfuerzos del Gobierno Provincial por acompañar al personal estatal y reforzar la economía local.

La segunda y última cuota de la compensación se abonará el 26 de noviembre por planilla complementaria.