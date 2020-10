“El gobierno otra vez impone salario en negro y unilateral”

“Desde la UPCN esperamos que la suma que el gobierno informa irá por planilla complementaria, se transforme el mes próximo en porcentaje al básico. De otra manera, esto será, una vez más, una decisión unilateral tomada por la patronal gobierno con la anuencia del gremio minoritario, y una instigación al conflicto, porque son miles los compañeros y compañeras que rechazan totalmente esta miseria en suma fija, que no solo no alcanza y está lejos de una recuperación salarial, sino que perjudica a los jubilados, a todos los ítems (antigüedad, zona, etc); a la Obra Social IPROSS y al pago de las guardias de los trabajadores y trabajadoras hospitalarias que le ponen el cuerpo y la salud a la pandemia.

Lamentamos por otro lado que los dirigentes que dicen representar a los trabajadores y aprobaron una miseria sin consultar a nadie, están publicando en las redes grillas falsas o de interpretación disfrazada, intentando demostrar lo imposible en defensa de la patronal estatal.

A la dirigencia del gremio minoritario se les está poniendo difícil devolverle los favores recibidos del gobierno”.