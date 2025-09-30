Lo Principal

El Gobierno ofreció un 1% de aumento a los estatales y una suma fija no remunerativa de unos $20 mil según la categoría

El Gobierno de Río Negro y los gremios estatales ATE y UPCN se reunieron en el Consejo Provincial de la Función Pública. En ese marco, se presentó una propuesta salarial concreta para los meses de octubre y noviembre de 2025.

El Ejecutivo provincial- representado por la Secretaria de la Función Pública, Tania Tamara Lastra, y sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Agustín Ríos- formalizó un ofrecimiento de esquema mixto (porcentajes y sumas fijas) para los agentes de las Leyes N° 1904 y N° 3959.

La propuesta incluye un 1% de incremento sobre la asignación básica bruta para octubre y el mismo porcentaje para noviembre. A esto se suman sumas fijas no remunerativas y no bonificables que varían entre $10.000 y $20.000, según la categoría y el agrupamiento del agente.

Adicionalmente, se propuso un incremento del 60% en el adicional hora pasiva para personal del Ministerio de Desarrollo, Deporte y Cultura, y se estableció el adicional de choferes en $40.000 a partir de octubre.

Ante la solicitud de analizar un nuevo ofrecimiento, la Secretaría de la Función Pública dispuso pasar a cuarto intermedio. La fecha para retomar la reunión será notificada por escrito.

El Gobierno reafirma su compromiso con el diálogo y la responsabilidad fiscal para sostener el poder adquisitivo de las y los trabajadores estatales.







