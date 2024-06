El Gobierno ofrece sumas de 50.000, 60.000 y 70.000 pesos para junio, más el blanqueo de 30.000 al básico

El Ejecutivo propuso que el incremento se liquide por planilla complementaria en julio, y además, propuso el blanqueo de $15.000 en junio más $15.000 en julio correspondientes al bono de octubre de 2023.

Con esta oferta, el salario mínimo inicial para la Ley 1844 quedaría en julio en $ 706.485, para el personal No Médico de la Ley 1904 en $ 852.440, personal médico $ 974.121 y médico full time en $ 1.259.469.

El sindicato manifestó que analizará el ofrecimiento en sus instancias orgánicas y demandó que se continúe con el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables.

Asimismo, reclamó el aumento de todos los adicionales y horas suplementarias para porteras y porteros, el pase a contrato de trabajadores que cobran a través de horas cátedra, aumento de guardias y del plus operador para la SeNAF y Desarrollo Humano. También solicitó la regularización de las recategorizaciones adeudadas en todos los sectores de la administración pública.