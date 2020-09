“El gobierno no termina de ver la necesidad de los trabajadores”

Luego de la reunión de la Mesa de la Función Pública, “el gobierno de Río Negro ofrece 10% a liquidarse en dos veces: 5% en octubre, 5% en noviembre y una suma fija no remunerativa y no bonificable de $2500.

Además, nuestro sindicato dejó sentado en Acta que solicitamos una recomposición en porcentajes que vayan al cálculo de los ítems (antigüedad; zona, etc.,) y que el gobierno no cumple con el fallo de la Justicia que determina la obligación de pagar el salario en blanco; también solicitamos que se regularice el pago atrasado de las recategorizaciones de Salud.

La UPCN llevó a la mesa que los trabajadores perdimos en estos años un promedio del 62% y que si bien “sabemos de la situación económica, consideramos que es necesario trabajar para que la gente llegue a fin de mes ya que los salarios no llegan ni a $ 45.000 que es lo que necesita una familia de mínimo para el sustento”.

Juan Carlos Scalesi expresó que “esta vez el gobierno al menos escuchó lo que llevamos a la mesa, por lo menos nos trataron un poco mejor, pero no veo que consideren la necesidad de los trabajadores. Nosotros hablamos de la realidad, hay compañeros y compañeras que ya no dan más, no es un invento de UPCN esto, es lo que pasa”.

Por otro lado, el secretario general agregó que “indudablemente el otro gremio parece que ya fue preparado para un cuarto intermedio, porque llevaba escrito, antes de escuchar la propuesta, lo que quería que se ponga en el Acta y era que la oferta no tenía posibilidades de discutirse en sus bases”.

La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, a las 11.00”.