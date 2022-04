El Gobierno Nacional publicó el decreto del bono de 18 mil pesos para monotributistas y desocupados

El Gobierno publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto mediante el cual se instituyó el bono de 18 mil pesos destinado a monotributistas y desocupados, sectores sensiblemente afectados por el aumento de la inflación registrado en los últimos meses.

El Poder Ejecutivo lo definió como un “refuerzo de ingresos como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos de personas sin ingresos formales y/o en situación de vulnerabilidad socioeconómica, particularmente afectadas por la situación de aceleración del nivel general de precios”.

El bono está destinado a: trabajadores informales cuyos ingresos no superen el valor equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles; personas desempleadas; trabajadores con contratos de relación de dependencia registrados durante el período de reserva de puesto, a excepción de los trabajadores y las trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; monotributistas de las categorías “A” y “B” y monotributistas sociales, y trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

En el Decreto 216/2022 publicado esta madrugada, el Gobierno precisó que para acceder al “refuerzo de ingresos”, las personas mencionadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser argentino o argentina nativo o nativa, por opción o naturalizado o naturalizada y residente en el país o extranjero o extranjera con una residencia legal en la la República Argentina no inferior a dos años anteriores a la solicitud de la asignación monetaria; tener 18 años o más y no haber cumplido los 65 años de edad; no percibir ingresos superiores al valor equivalente de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Además, el solicitante no deberá estar bajo relación de dependencia en el sector público o en el sector privado; no estar inscripto en la categoría “C” o superiores, ni en el régimen de autónomos; y no encontrarse como titular de jubilaciones o pensiones; ni con seguro de medicina prepaga. La medida está destinada a personas “en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial”.

Tal como anunció el Gobierno semanas atrás, el monto de la prestación será de $18.000 a realizarse en dos pagos: uno de $9.000 correspondiente al mes de mayo y otro de $9.000 correspondiente al mes de junio.

El bono deberá solicitarse ante la ANSES, administración que antes de otorgar el pago realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales. “Las personas que perciban la asignación dineraria establecida por el presente decreto no podrán acceder al mercado de cambios a los fines de la obtención de divisas por el plazo de seis meses desde que se haya hecho efectiva la percepción de la asignación”, aclaró el Poder Ejecutivo.

Según anunció días atrás la ANSES, el próximo jueves 19 de mayo comenzará el pago de la primera cuota de $9.000 del bono de Refuerzo de Ingresos, y se extenderá hasta el 2 de junio, de acuerdo al número de terminación del DNI de los beneficiarios.

Para los trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares, el cronograma de pagos será el siguiente:

– DNI terminados en 0: jueves 19 de mayo

– DNI terminados en 1: viernes 20

– DNI terminados en 2: lunes 23

– DNI terminados en 3: martes 24

– DNI terminados en 4: jueves 26

– DNI terminados en 5: viernes 27

– DNI terminados en 6: lunes 30

– DNI terminados en 7: martes 31

– DNI terminados en 8: miércoles 1 de junio

– DNI terminados en 9: jueves 2 de junio.

Hay que ingresar a la web de Anses (www.anses.gob.ar), hacer click en la solapa “Mi ANSES” y completas lo datos de CUIL y Clave de Seguridad Social.

En caso de no tener Clave o de haberla olvidado se puede crear una nueva en la opción “Creá tu Clave” del aplicativo Mi ANSES, donde se solicitan datos como el CUIL, el número de trámite de DNI y algunos datos personales para seguridad.

Después de haber ingresado hay que completar los datos de contacto y elegir la opción Refuerzo de Ingresos, donde se pide seguir los pasos para completar o actualizar los datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico).

Si el CUIL figurase como no acreditado será necesario acercarse a una de las 400 Unidades de Atención Integral (UDAI) en todo el país, sin turno.

A través del mismo medio, a partir de este jueves comienza la segunda etapa de la inscripción. La persona que quiera cobrar el refuerzo deberá firmar una Declaración Jurada en la que asegure cumplir con los requisitos para acceder al bono y cargar su Clave Bancaria Uniforme (CBU), que identifica la cuenta bancaria en la que se le acreditarán los $18.000, en dos cuotas de $9.000, en mayo y junio.

Aquellos que no cuenten con una caja de ahorro pueden abrir una en forma gratuita y en pocos minutos a través del celular en cualquier banco. Algunas de las más difundidas son las del Banco Provincia (Cuenta DNI) o del Banco Nación (BNA+), aunque también hay opciones del sector privado igualmente válidas.

Después de realizar los cruces de información con los distintos organismos y las evaluaciones de la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de los solicitantes para verificar que cumplan las distintas condicionalidades de acceso al bono, las personas podrán ingresar a mi ANSES a partir del 5 de mayo para saber si les corresponde el derecho, si bien el proceso de inscripción estará abierto incluso hasta el 7 de mayo.

Desde Anses recordaron que la inscripción al refuerzo está habilitada las 24 horas del día, todos los días de la semana y que estará abierta hasta el 7 de mayo.

FUENTE: INFOBAE