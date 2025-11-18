El Gobierno Nacional no insistirá para sostener a Lorena Villaverde en el Senado

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El oficialismo se prepara para un rechazo del pliego de la legisladora electa, que no podría asumir la banca. La otra iniciativa con la que planea avanzar la oposición para perjudicar al Poder Ejecutivo

A pocos días del recambio legislativo, el Gobierno se prepara para una derrota en el Senado, aunque con un efecto moderado bajo su perspectiva, ya que se podría rechazar la asunción de la futura integrante del bloque oficialista Lorena Villaverde, por una antigua causa por narcomenudeo en los Estados Unidos con la que se la vincula.

El próximo miércoles, en el recinto se dictaminará sobre los pliegos de todos los dirigentes que accedieron a una banca en las últimas elecciones nacionales, pero la oposición busca que la rionegrina no pueda jurar en el cargo.

En medio del debate por sus antecedentes, el peronismo incorporó al temario de la comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá a partir de las 11:00, la impugnación de la actual diputada libertaria

Al respecto, si bien hay quienes aseguran que “se trabajará tanto en el dictamen como en la sesión preparatoria” para intentar que Villaverde asuma, un sector del oficialismo ya se resigna a un desenlace adverso, e incluso advierte que no se harán esfuerzos para evitarlo.

“Tengo entendido que saldría el rechazo y que no habría demasiada insistencia por parte nuestra, porque como queremos presionar por Ficha limpia, defenderla no ayudaría”, explicó a Infobae una fuente parlamentaria al tanto de las negociaciones.

La senadora electa por La Libertad Avanza, según se conoció en los últimos meses, habría sido detenida hace más de 20 años en Florida, Estados Unidos, por transportar 400 gramos de cocaína.

De hecho, el escándalo trascendió a tal punto que, durante su campaña para llegar a la Cámara alta, la propia dirigente difundió en sus cuentas de redes sociales videos en los que se sometió a varias pruebas para comprobar que no consume ningún tipo de droga.

“Soy diputada nacional, me han dicho que soy narcotraficante y otras cosas más. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién. Hay que transparentar a la sociedad quién es uno, entonces dije ‘voy a hacerme el procedimiento’, y acá estoy”, se la escucha decir a la legisladora en uno de los clips, antes de realizar el test en una clínica de su provincia.

Y agregó, con el resultado en la mano: “El screening de laboratorio dio exactamente negativo ante todas estas sustancias, ni cocaína, ni marihuana, ni anfetaminas, ni opiáceos, ni éxtasis”.

En caso de que finalmente la Cámara rechace su pliego, quien asumiría en su lugar es el suplente en la lista, Enzo Fullone, una persona de su círculo íntimo que actualmente se desempeña en la sede rionegrina de Vialidad Nacional.

Fuente:Infobae