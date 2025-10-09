El Gobierno le ofreció a la UnTER una suma fija a pagar en dos cuotas por única vez

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de un nuevo encuentro de paritarias, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió con representantes del gremio docente UNTER, en dependencias de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

El Ejecutivo provincial presentó una nueva propuesta salarial que consiste en una suma fija no remunerativa pagadera en dos veces por agente y por única vez de:

$100.000 de 0 a 11 años de antigüedad a pagar en dos cuotas el 24 de octubre y la segunda el 26 de noviembre.

$150.000 de 12 a 21 años de antigüedad a pagar en dos cuotas el 24 de octubre y la segunda el 26 de noviembre.

$200.000 de 22 a 40 años de antigüedad a pagar en dos cuotas el 24 de octubre y la segunda el 26 de noviembre.

De esta manera, expresó el Gobierno, «en un escenario de dificultad económica y con medidas de fuerza realizadas por el gremio UNTER, el Gobierno de Río Negro sigue sosteniendo este espacio de diálogo con una política salarial responsable y que no pone en riesgo el funcionamiento de los servicios del Estado».