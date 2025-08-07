Lo Principal

El Gobierno invirtió más de 30 millones de pesos en preservativos que comenzaron a ser distribuidos en los 36 hospitales

El gobierno provincial realizó una inversión que supera los $30 millones, el Ministerio de Salud adquirió 288.000 preservativos que ya comenzaron a ser distribuidos en los 36 hospitales y 200 centros de salud de todo el territorio provincial.

La compra se enmarca en el trabajo que se lleva adelante desde el programa de Enfermedades Transmisibles y Salud Sexual, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos de barrera, promover el uso responsable de preservativos y prevenir tanto infecciones de transmisión sexual como embarazos no planificados.

En este sentido, desde la semana pasada se comenzó a distribuir en los distintos hospitales rionegrinos parte de las 2.000 cajas de preservativos (144 unidades cada una), que llegaron al depósito central de la cartera sanitaria y que demandaron una inversión de $34 millones.

La Subsecretaria de Articulación de Programas de Salud, Marina Deorsola, explicó que estos preservativos, que cubrirán la demanda estimada para los próximos cinco meses, están destinados a la población adolescente y adulta sexualmente activa, con especial atención a los grupos con mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual.

Además, recordó que Río Negro, desde el año 2023, es parte del proyecto de inclusión del preservativo vaginal a la canasta de insumos de salud sexual que ya se encuentra disponible en 14 hospitales provinciales.

Por último señaló que, generalmente, estos anticonceptivos venían de dos programas nacionales, Salud Sexual y Enfermedades Transmisibles, y desde fines del año pasado la Provincia afrontó los gastos para seguir dando cobertura. “La finalidad es poder brindar y asegurar a la población la disponibilidad y acceso, en forma gratuita, de estos anticonceptivos de barrera”, remarcó.







