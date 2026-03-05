El Gobierno de Weretilneck aclaró que no existe ninguna decisión de reducir los recursos que se coparticipan a los municipios

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro aclaró que no existe ninguna decisión de reducir los recursos que se coparticipan a los municipios y ratificó que el proceso iniciado para revisar los índices de distribución busca únicamente actualizar los criterios con datos actuales. Cualquier avance en este sentido se dará en un marco de diálogo y consenso con los gobiernos locales.

Desde la Provincia se descartó que se estén reduciendo fondos o que exista una decisión unilateral en ese sentido. El monto total de recursos que se distribuyen entre los municipios seguirá siendo el mismo. Por eso, se advirtió que son falaces y mentirosas algunas acciones y declaraciones de intendentes o concejales que intentan instalar la idea de que la Provincia está quitando recursos a las localidades.

El Gobierno cuestionó particularmente la actitud de algunos intendentes con serias dificultades de gestión y funcionamiento en sus municipios, quienes intentan trasladar responsabilidades o justificar su situación interna generando polémicas sobre un tema que aún se encuentra en instancia de análisis técnico.

Además, la Provincia explicó que la propuesta presentada en las reuniones con intendentes apunta a analizar la aplicación de los índices de coparticipación de acuerdo con la realidad demográfica, económica y productiva vigente en cada municipio, ya que los parámetros actuales se basan en información con varias décadas de antigüedad.

En ese sentido, se reiteró que cualquier modificación del esquema de coparticipación requiere necesariamente el tratamiento y la aprobación de la Legislatura de Río Negro. Actualmente no existe ningún proyecto de ley enviado para modificar el sistema.

El propio Gobernador Alberto Weretilneck se comprometió ante las y los intendentes que se avanzará en modificaciones únicamente a partir del diálogo y el consenso con los municipios. El proceso abierto tiene carácter técnico e informativo y busca analizar distintas alternativas junto a los intendentes antes de cualquier definición.