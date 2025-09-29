El Gobierno de Río Negro y Chubut fortalecen el sistema eléctrico en la Comarca Andina

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Los Gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Chubut, Ignacio Torres, inauguraron la ampliación y modernización de la Estación Transformadora El Coihue, una obra estratégica que refuerza el abastecimiento eléctrico en la Comarca Andina y mejora la calidad del servicio en localidades del noroeste chubutense y el suroeste rionegrino.

La intervención incorporó un nuevo transformador de 20 MVA que duplica la potencia disponible, la modernización del equipamiento de alta y media tensión y la instalación de sistemas digitales de protección y telecontrol. Estos avances permiten operar la estación a distancia y garantizan mayor estabilidad en la prestación del servicio.

De manera complementaria, Chubut avanza con el tendido de una nueva línea compacta de 33 kV entre El Coihue y Epuyén, mientras que Río Negro proyecta el cableado subterráneo hacia la Estación Transformadora Golondrinas, en Lago Puelo. Ambas acciones consolidan una estrategia común de integración energética regional.

“Esta región tiene un potencial enorme y había que anticiparse. El Gobierno Nacional decidió frenar muchas obras y, de manera creativa, las provincias nos estamos poniendo de acuerdo para seguir adelante”, señaló Torres, y valoró que “hoy, después de 15 años, celebramos una obra tan esperada por el pueblo chubutense y rionegrino”.

Weretilneck destacó la importancia de planificar el crecimiento: “La energía es previsibilidad. La comarca va a seguir creciendo, porque llegan más vecinos y aparecen nuevos emprendimientos. El Estado tiene que anticiparse con inversiones energéticas. Esta obra es un gran avance y quiero felicitar a Chubut por la firmeza de haberla concretado tras tantos años de demora”.

En esa línea, agregó: “Estamos viviendo el peor momento de la relación entre la Nación y las Provincias desde la democracia. No es un tema de dinero, es desinterés, desprecio y olvido. Ante eso, quienes garantizan mejores condiciones de vida son los intendentes y los gobiernos provinciales. Por eso no podemos dejar de hacer lo que hace falta para seguir creciendo”.

La actividad contó con la presencia del Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y de la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, con quien se firmó un convenio clave para la prevención de incendios forestales, fortaleciendo la cooperación regional de cara a la próxima temporada estival.

La obra representa un paso decisivo para contar con un sistema eléctrico más moderno y seguro, preparado para responder al crecimiento de la demanda y acompañar a hogares, comercios y emprendimientos productivos de toda la Comarca Andina.