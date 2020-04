“El gobierno de Río Negro vulnera el derecho de los trabajadores con una declaración jurada”

A través del Decreto 359/2020 el gobierno de Río Negro solicita a los agentes de la Administración Pública que están trabajando en el marco de contención del COVID-19 que firmen una declaración jurada donde se hacen responsables, entre otras cosas, de “no haber estado en contacto con personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19” y que en consecuencia de lo que afirma en esa declaración el propio agente asuma las responsabilidades civiles y penales de incumplir con las obligaciones que asume bajo juramento, cuando es el propio empleador quien debe garantizar bajo testeo y/o cualquier otra medida la integridad de la salud de los trabajadores que prestan servicios en este marco de pandemia.

La normativa desliga al Estado de su responsabilidad como empleador y de los problemas derivados del riesgo al que se exponen los agentes, incluso, contradice al propio Decreto Nacional 297/2020 que establece claramente que son los empleadores quienes deben tomar medidas para preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras exceptuadas de aislamiento.

Mientras ya hay compañeros en Beltán; Villa Regina; Chimpay; Choele Choel y Bariloche que dieron positivo, el decreto provincial vulnera un derecho fundamental de los trabajadores y libera al gobierno de su responsabilidad de cuidar al personal que se expone a un riesgo.

La Unión del Personal Civil de la Nación sugiere a los trabajadores que no firmen esa declaración jurada que nos obliga a hacernos cargo de algo que es imposible de asumir, ya que no está toda la población testeada y en consecuencia no podemos declarar bajo juramento y hacernos responsables civil y penalmente de haber estado o no con personas