El Gobierno de Río Negro afirma que sigue reduciendo su deuda con un nuevo pago del Plan Castello

El desembolso total asciende a U$S 44.140.485, de los cuales U$S 35.579.232 corresponden al pago de capital y U$S 8.561.253 a intereses. La operación se realizó dentro del plazo establecido, cuyo vencimiento operaba este 10 de marzo.

Con este pago, la Provincia alcanzó la reducción del 31,79% del total de la deuda en dólares. A la vez que se logró una mayor sostenibilidad de la misma a través del tiempo, ya que se redujo progresivamente la relación del stock de deuda sobre los ingresos totales anuales. El stock de deuda en 2023 representaba un 63% los ingresos totales anuales. Durante 2024, con el inicio de los pagos de capital, este porcentaje se redujo al 21,01%. En la actualidad el stock de deuda representa el 12,02% de los ingresos proyectados para el año.

El Plan Castello es el programa de obras públicas más importante en la historia de la Provincia, con una inversión global de U$S300.000.000 obtenidos mediante la colocación de títulos de deuda en 2017. Su implementación permitió el desarrollo de infraestructura clave en diversas localidades rionegrinas, impulsando el crecimiento y la modernización en distintos sectores estratégicos.

Con este nuevo pago, el Gobierno de Río Negro continúa avanzando en su esquema de desendeudamiento, garantizando el cumplimiento de sus obligaciones financieras y fortaleciendo la sostenibilidad de las cuentas públicas provinciales.