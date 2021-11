“El Gobierno de JSRN no se la tiene que creer y debe seguir garantizando derechos”

El Secretario Adjunto de ATE Nacional y Secretario General de la CTA Autónoma Río Negro, Rodolfo Aguiar, congregó este martes en General Roca a los principales referentes del sindicato para mantener un encuentro que, si bien no tuvo carácter institucional, contó con la participación de los miembros de la conducción rionegrina, encabezados por Rodrigo Vicente, y los secretarios generales de todas las regiones. Debatieron sobre los resultados electorales tanto a nivel nacional como provincial y decidieron pedir una reunión en los próximos días a la gobernadora, Arabela Carreras.

Con el 37,27% de los votos, Juntos Somos Río Negro (JSRN) fue el partido más votado en la provincia, sacando diez puntos de diferencia con respecto a sus principales contrincantes. En este marco, Aguiar opinó: “El Gobierno no se la tiene que creer y debe seguir garantizando derechos. A nadie se le puede subir el triunfo a la cabeza. Esa provincia a la que tanto se refirieron en la campaña la hacemos también con esfuerzo todos días los trabajadores”.

“El Ejecutivo tiene que darle continuidad al proceso de democratización del Estado. Sin la plena jerarquización del recurso humano y sin salarios dignos en el sector público, no hay posibilidad de brindar los servicios que esperan y se merecen los rionegrinos. Los resultados de las elecciones no son casuales. En Río Negro hace tiempo que se inició una etapa de recuperación de derechos y la misma no se puede detener. Necesitamos que se convoque y se refuerce el ámbito paritario”, agregó el referente estatal.

Entre los diversos puntos abordados durante el encuentro realizado en el salón de reuniones del Hotel Estepa, ubicado en la Avenida Roca al 1430 de la ciudad homónima, se destacó el análisis del impacto nacional de los comicios del último domingo y el nuevo escenario que se abre en la provincia a partir del resultado de las urnas, evaluando que con el triunfo de Juntos Somos Río Negro (JSRN), se generó en el ejecutivo la necesidad de seguir jerarquizando el empleo público y democratizando el Estado dotando de derechos a los trabajadores.

En esta línea, los referentes no descartaron también reclamar audiencias con distintos ministros del gabinete provincial con el objetivo de resolver las principales problemáticas de los estatales, siendo prioridad la necesidad de continuar defendiendo los salarios del sector público frente al proceso inflacionario que se vive en el país.

Del mismo modo, se discutieron políticas de crecimiento y se fijaron los lineamientos más importantes que el sindicato sostendrá en el próximo Plenario Provincial de la CTA Autónoma rionegrina.