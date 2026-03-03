El Gobierno asegura que hubo 53% de presentismo en las escuelas durante la jornada de paro

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Este lunes 2 de marzo comenzaron las clases en la provincia de Río Negro, tal como lo ordena el Calendario Escolar aprobado por Resolución 5970/25 y pese al paro del gremio docente Unter enmarcado en la medida nacional impulsada por CTERA.

En ese sentido, el Gobierno de Río Negro cumplió con su compromiso de comenzar las clases en tiempo y forma, con casi la totalidad de las escuelas en condiciones para recibir a más de 215.000 estudiantes, y con dispositivos preparados para aquellos casos en que obras y diferentes trabajos en algunas edificios, no permitieron abrir sus puertas.

Pese a esto, el gremio optó por la medida de fuerza y sin embargo, el presentismo en las escuelas rionegrinas fue de aproximadamente un 53% lo cual representa un numero importante de asistencia a las aulas teniendo en cuenta el carácter nacional del paro.

Hace casi un mes el Gobierno provincial en el marco de una política salarial responsable, presentó en paritarias y siempre priorizando el diálogo, una propuesta salarial para que el sector docente pueda contar con una mayor previsibilidad en sus ingresos.

Desde Unter se rechazó el ofrecimiento adelantando su decisión de no inicio de clases.

A pesar de ello y de acuerdo a las fechas determinadas, hoy en Río Negro más de mil instituciones estuvieron listas para iniciar las clases. Finalmente y debido a la medida de fuerza, 696 estuvieron activas y recibieron a más de 131.000 estudiantes

Además y como fue anunciado, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles, completar con el resto de sus variantes.

Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia.