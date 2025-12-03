Lo Principal

El gobiermo provincial dice que control de precios propuesta por la oposición son “viejas recetas del kirchnerismo y el sorismo”

El Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, se refirió con dureza al proyecto presentado en la Legislatura provincial por el bloque Vamos Con Todos, que propone la creación de una Comisión Especial de Costos para “transparentar los precios y tarifas” de bienes y servicios esenciales.

Gatti

Gatti afirmó que la iniciativa “vuelve a insistir con mecanismos que ya fracasaron en la Argentina” y que “responden a las mismas lógicas del kirchnerismo y del sorismo que durante años castigaron a productores, comerciantes y consumidores”.

En ese sentido, señaló: “El control de precios es el viejo sistema soviético, obsoleto y, sobre todo, absolutamente inútil para el propósito que persigue, y ha fracasado en el mundo y en la historia rotundamente. Pero ellos, que siguen intentando construir la cuadratura del círculo, lo van a seguir proponiendo”.

El Ministro también cuestionó los efectos económicos de estas propuestas: “Cada vez que hablan de economía sube el riesgo país, es decir, el costo del crédito para los argentinos; sube el dólar, se dispara la inflación y, por lo tanto, se radicaliza la pobreza, que es lo único que saben multiplicar”.

Asimismo, reivindicó las políticas nacionales de alivio fiscal: “La rebaja de impuestos planteada por el Gobernador Alberto Weretilneck, beneficia al productor y, sobre todo, a la masa de consumidores, que fueron los grandes castigados de la economía kirchnerista”.

Al finalizar, Gatti profundizó sus críticas: “El agobiante control de las relaciones laborales llevó el trabajo en negro a niveles del 50% de la mano de obra ocupada; por lo tanto, desfinanciaron las cajas jubilatorias y empobrecieron a los jubilados. Pero su delirio por los controles, propio de su tradicional y reivindicado autoritarismo, es más fuerte que ellos y, como en el cuento del alacrán y la rana, pero mueren en el intento».

«En el camino, prácticas como las que llevó adelante el kirchnerismo y que ha defendido siempre el sorismo, destruyeron las bases de la economía argentina con controles que a los soviéticos los llevaron al colapso y de los cuales, cuando la China comunista se liberó, pudo convertirse en la potencia mundial que es. No aprenden ni de sus mentores. Su característica más evidente es la arrogancia del ignorante”, finalizó.







situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play