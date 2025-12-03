El gobiermo provincial dice que control de precios propuesta por la oposición son “viejas recetas del kirchnerismo y el sorismo”

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, se refirió con dureza al proyecto presentado en la Legislatura provincial por el bloque Vamos Con Todos, que propone la creación de una Comisión Especial de Costos para “transparentar los precios y tarifas” de bienes y servicios esenciales.

Gatti afirmó que la iniciativa “vuelve a insistir con mecanismos que ya fracasaron en la Argentina” y que “responden a las mismas lógicas del kirchnerismo y del sorismo que durante años castigaron a productores, comerciantes y consumidores”.

En ese sentido, señaló: “El control de precios es el viejo sistema soviético, obsoleto y, sobre todo, absolutamente inútil para el propósito que persigue, y ha fracasado en el mundo y en la historia rotundamente. Pero ellos, que siguen intentando construir la cuadratura del círculo, lo van a seguir proponiendo”.

El Ministro también cuestionó los efectos económicos de estas propuestas: “Cada vez que hablan de economía sube el riesgo país, es decir, el costo del crédito para los argentinos; sube el dólar, se dispara la inflación y, por lo tanto, se radicaliza la pobreza, que es lo único que saben multiplicar”.

Asimismo, reivindicó las políticas nacionales de alivio fiscal: “La rebaja de impuestos planteada por el Gobernador Alberto Weretilneck, beneficia al productor y, sobre todo, a la masa de consumidores, que fueron los grandes castigados de la economía kirchnerista”.

Al finalizar, Gatti profundizó sus críticas: “El agobiante control de las relaciones laborales llevó el trabajo en negro a niveles del 50% de la mano de obra ocupada; por lo tanto, desfinanciaron las cajas jubilatorias y empobrecieron a los jubilados. Pero su delirio por los controles, propio de su tradicional y reivindicado autoritarismo, es más fuerte que ellos y, como en el cuento del alacrán y la rana, pero mueren en el intento».

«En el camino, prácticas como las que llevó adelante el kirchnerismo y que ha defendido siempre el sorismo, destruyeron las bases de la economía argentina con controles que a los soviéticos los llevaron al colapso y de los cuales, cuando la China comunista se liberó, pudo convertirse en la potencia mundial que es. No aprenden ni de sus mentores. Su característica más evidente es la arrogancia del ignorante”, finalizó.