El Frente Grande destaca que la provincia acceda a reestructurar la deuda

El pasado 20 de abril el Frente Grande, presidido por Julio Accavallo, le propuso a la gobernadora Arabela Carreras reestructurar la deuda de U$S 300.000.000 millones de dólares, que se tomó para financiar el Plan Castello, en los mismos términos formulados por el gobierno nacional a los tenedores de bonos de la deuda externa. Con el mismo objetivo el legislador Marcelo Mango impulsó un proyecto de ley para que sea debatido en el ámbito parlamentario.

La iniciativa del Frente Grande fue aceptada por el oficialismo y presentó un proyecto similar que será debatido el próximo viernes en la legislatura provincial. En la iniciativa oficial, además de requerir la autorización para comenzar el proceso de reestructuración de la deuda, el Poder Ejecutivo propone incorporarse al “Programa para la Emergencia Financiera Provincial” implementado por el Ministerio de Economía de la Nación.

“Cuando se discutió en la legislatura el endeudamiento por 580 millones de dólares para financiar el Plan Castello, nosotros planteamos que era una irresponsabilidad tomar deuda en dólares en un contexto de recesión y alta inflación. El oficialismo en ese momento hizo oídos sordos a las advertencias porque, respaldados por el macrismo, lo único que les interesaba era lograr la reelección de Alberto Weretilneck y para eso necesitaban la entrada de dinero fresco a la provincia” afirmó Julio Accavallo.

El dirigente frentista también señaló que “el legislador Marcelo Mango cada vez que se discutió un proyecto que profundizaba el endeudamiento advertía que esa política nos iba a llevar a un colapso financiero. Lamentablemente la realidad nos dio la razón y por haber seguido las políticas impulsadas por Macri actualmente la provincia tiene un escenario económico muy complejo, que fue puesto en evidencia y agravado por la crisis generada por el coronavirus”.

A su vez Accavallo explicó “es muy importante para comenzar a mejorar las cuentas de Río Negro y hacer sustentable la deuda pública que la gobernadora Carreras haya cambiado los lineamientos económicos y financieros de la provincia, primero desplazando al ex Ministro Agustín Domingo y luego acoplándose a las políticas económicas del gobierno de Alberto Fernandez”.

“Era imperante que se abandonara el endeudamiento permanente que había impulsado Alberto Weretilneck en sintonía con Mauricio Macri. La situación en que nos metió el ex gobernador no solo comprometía la gestión de Carreras sino el futuro de todos los rionegrinos y rionegrinas. Era una bomba que iba quemando la mecha de a poco y la única forma de evitar la explosión es rectificar las políticas y comenzar un proceso de desendeudamiento en linea con el gobierno nacional” expresó el ex diputado nacional.

“También queremos destacar la posibilidad que tiene la provincia de acceder al Programa para la Emergencia Financiera Provincial implementado por el gobierno nacional” indicó Accavallo, “ya que le permite tomar un préstamo en pesos con plazos e intereses muy convenientes en comparación con los que accedía a través de descubiertos bancarios o colocación de bonos en el mercado privado”.

Finalmente el titular del Frente Grande señaló “como le planteamos a la gobernadora Carreras en la propuesta que le presentamos, consideramos que es urgente que la provincia inicie el proceso de reestructuración de la deuda, ya que se deben usar esos fondos para atender la emergencia sanitaria, social y económica que en estos momentos estamos atravesando. Se deben volcar esos recursos a reforzar la ayuda alimentaria, a incrementar los subsidios a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios, a los trabajadores informales y a reforzar el equipamiento de los hospitales y centros de salud”.