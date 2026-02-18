El fin de semana de Carnaval más de 80.000 turistas eligieron vacacionar en Río Negro

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Con variadas y coloridas propuestas en toda la provincia, el primer fin de semana largo del año registró una alta ocupación tanto en los destinos de la Costa Atlántica como en la Cordillera gracias a la llegada de más de 80.000 turistas, que generaron un impacto económico de alrededor de $25.000 millones en la economía rionegrina.

Con un 100% de reservas, Las Grutas vivió un excelente comienzo de Carnaval, con sus playas colmadas de visitantes que aprovecharon el regreso de las temperaturas veraniegas para disfrutar a orillas del mar y darse un chapuzón en las aguas más cálidas del Golfo San Matías.

Asimismo, sobre el otro extremo de la Provincia, la cordillera recibió la visita masiva de turistas de todo el país, convirtiéndose nuevamente en uno de los destinos más elegidos de Río Negro con un 78% de ocupación en Bariloche, siguiendo con la tendencia positiva que marcó esta temporada de verano.

Por otra parte, en la antesala de la Fiesta Nacional del Lúpulo y en el marco de los festejos de Carnaval, El Bolsón alcanzó un 85% de cabañas y departamentos de alquiler ocupados, mientras que en la Costa Atlántica Playas Doradas registró un 88% de reservas concretadas y Viedma y El Cóndor el 65%.

Los niveles de ocupación turística y movimiento fueron también muy altos en toda la región del valle.

De esta manera, el turismo continúa afianzándose como una de las áreas más pujantes de la economía provincial, a la vez que los destinos rionegrinos se consolidan con una amplia oferta turística que combina naturaleza, actividades y propuestas increíbles para vivir una estadía a pleno en Río Negro.

Las expectativas de afluencia de público y movimiento turístico en distintas regiones de la provincia se mantienen muy altas para el próximo fin de semana: en el Valle con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana en General Roca, y en la cordillera con la Fiesta Nacional del Lúpulo. También el campo espera una masiva afluencia con la Fiesta Provincial del Gaucho en Chichilanes.