«El Estado provincial no puede mirar para otro lado. No se puede hablar de rumbo claro cuando las escuelas se caen a pedazos»

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, presentó sendos proyectos de Comunicación y Declaración en la Legislatura de Río Negro para exigir respuestas urgentes del Ministerio de Educación ante el fuerte reclamo realizado por equipos directivos de escuelas secundarias de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi.

La iniciativa surge luego de que directivos de ESRN, CET y ESJ de la región andina hicieran pública una carta abierta donde detallan graves problemas edilicios y estructurales: filtraciones, fallas eléctricas y sanitarias, calefacción insuficiente, aulas superpobladas, falta de equipos técnicos pedagógicos y demoras en las respuestas administrativas.

Berros cuestionó el contraste entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de las escuelas. “Mientras en la página oficial se habla de un plan de mantenimiento en más de 700 establecimientos, los equipos directivos están denunciando que no cuentan con condiciones básicas para enseñar y aprender. No se puede hablar de rumbo claro cuando las escuelas se caen a pedazos”, afirmó.

El proyecto de Comunicación solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, arbitre de manera urgente los medios necesarios para atender la situación planteada por las comunidades educativas. En paralelo, el proyecto de Declaración expresa el respaldo institucional de la Legislatura al reclamo de los equipos directivos.

“El Estado provincial no puede mirar para otro lado. La responsabilidad de garantizar condiciones dignas es indelegable. Cuando falta calefacción, cuando hay filtraciones o cuando no hay equipos de orientación suficientes, se está vulnerando el derecho social a la educación”, sostuvo el legislador.

Berros también vinculó la situación provincial con el contexto nacional y advirtió que los recortes en políticas educativas impactan directamente en las provincias. No obstante, remarcó que “más allá del escenario nacional, el Gobierno de Río Negro tiene la obligación constitucional de garantizar que cada escuela funcione en condiciones adecuadas. No alcanza con trasladar responsabilidades”.

“El reclamo de los directivos no es corporativo ni exagerado. Es la voz de quienes sostienen todos los días la escuela pública. Defenderlos es defender a miles de estudiantes que merecen aprender en espacios seguros y dignos”, agregó.

Finalmente, el legislador señaló que “cada aula superpoblada, cada techo que filtra y cada cargo técnico que no se cubre es una señal de desinversión” y afirmó: “La educación pública se sostiene con presupuesto, con planificación y con decisión política. Lo demás son enunciados”.