El estacionamiento medido y pago en Viedma lo cobrará el municipio desde el 16 de marzo

La Municipalidad absorberá la administración y el mantenimiento del estacionamiento medido en Viedma.

Desde el 16 de marzo, la Municipalidad de Viedma asumirá la administración y el mantenimiento del sistema de estacionamiento medido y pago, tras la finalización del convenio con la Fundación Ayuda al Niño y Adolescente Rionegrino con Cáncer (Anyarc), vigente desde el 2017.

Según explicó el director de la Agencia de Seguridad Vial de Viedma, Jorge Vilca, la transición fue acordada entre las partes y se concretará una vez que el convenio vigente concluya el 15 de marzo.

«El convenio se terminó y se decidió que el Municipio tome la administración y el mantenimiento del sistema», detalló.

El acuerdo con la fundación finaliza el 15 de marzo y, a partir del día siguiente, la gestión pasará formalmente al Municipio.

Uno de los puntos que generaba inquietud entre los usuarios es qué sucederá con quienes abonan el estacionamiento en modalidad mensual, teniendo en cuenta que el cambio se produce a mitad de mes. Desde el Ejecutivo aclararon que los saldos positivos serán reconocidos por la Municipalidad, por lo que no habrá pérdida de dinero para quienes ya hayan realizado pagos anticipados.

En cuanto al funcionamiento, no habrá modificaciones inmediatas. Se mantendrá la misma modalidad de pago y continuará vigente el software desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata, con quien existe un convenio que se extiende hasta octubre.

Esto implica que la operatoria para los usuarios del micro y macrocentro seguirá siendo la misma, al menos en esta etapa.

Uno de los cambios anticipados tiene que ver con el control en la vía pública. Desde el Municipio señalaron que habrá más personal destinado a la fiscalización.

Además, indicaron que se está trabajando en la logística y la estructura interna para asumir plenamente la administración y el mantenimiento del sistema.

FUENTE: Diario RÍO NEGRO