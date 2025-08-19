Lo Principal

El edificio de IPROSS está casi listo para su inauguración, sólo quedan detalles

Ya se ve iluminado el nuevo edificio del IPROSS que avanza en su etapa final, con las últimas tareas previas a su inauguración y habilitación.

El edificio está ubicado en la esquina de las calles Roca y Belgrano de Viedma, la obra representa una inversión cercana a los $3.000 millones, financiada en su totalidad con fondos provinciales.

La construcción de la nueva sede de la obra social cuenta con una superficie total de 3.605 M2 -cubierta y semicubierta-, divididos en tres niveles. En este sentido, se proveerán de espacios más amplios y adecuados para el desarrollo de las rutinas laborales de los 200 empleados de la sede central.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; expresó que, falta poco para entregar la obra a las autoridades del IPROSS, en tanto que ellos están con el proceso administrativo para la compra de los equipamientos y el mobiliario para el edificio».

Además, el Ministro sostuvo que “la lógica de la construcción de edificios públicos que planteamos con el Gobernador Alberto Weretilneck, tiene que ver con una perspectiva a futuro para mejorar la situación laboral de los trabajadores y, también, eliminar alquileres en la provincia”.

El desarrollo de la obra implica una inversión cercana a los $3.000 millones, financiado por el Plan Castello y recursos provinciales.

Los trabajos en esta última etapa están a cargo de la empresa SYLPA SRL, que actualmente realiza tareas de terminaciones, amoblamiento, pintura y pruebas en las instalaciones eléctricas del edificio.







