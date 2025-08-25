El DPA finalizó la obra que permite ampliar el riego en el Parque Ferreira

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), finalizó la obra que permitió ampliar el sistema de riego por aspersión en el Parque Ferreira de Viedma, posibilitando crear nuevas áreas verdes para el disfrute de la comunidad con una inversión provincial superior a los $29 millones.

En este sentido, se sumaron más de 8.500 metros cuadrados de riego en dos sectores que no contaban con parquización, en el predio donde se encuentra el reloj del sol y en la rotonda ubicada sobre la Avenida Raúl R. Alfonsín.

Esto permitirá avanzar luego con la siembra y el desarrollo de un parque más verde, accesible, aportando bienestar y fomentando la recreación en entornos naturales dentro de la ciudad.

Los trabajos comprendieron la excavación y relleno, provisión, acarreo y colocación de cañería en diámetros variables de 110 a 63 mm, la colocación de llaves, monturas y aspersores.