Lo Principal

El DPA finalizó la obra que permite ampliar el riego en el Parque Ferreira

El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), finalizó la obra que permitió ampliar el sistema de riego por aspersión en el Parque Ferreira de Viedma, posibilitando crear nuevas áreas verdes para el disfrute de la comunidad con una inversión provincial superior a los $29 millones.

En este sentido, se sumaron más de 8.500 metros cuadrados de riego en dos sectores que no contaban con parquización, en el predio donde se encuentra el reloj del sol y en la rotonda ubicada sobre la Avenida Raúl R. Alfonsín.

Esto permitirá avanzar luego con la siembra y el desarrollo de un parque más verde, accesible, aportando bienestar y fomentando la recreación en entornos naturales dentro de la ciudad.

Los trabajos comprendieron la excavación y relleno, provisión, acarreo y colocación de cañería en diámetros variables de 110 a 63 mm, la colocación de llaves, monturas y aspersores.







