El DPA dio a conocer las perspectiva climática para el mes de noviembre en Rio Negro

Para el uso de la presente perspectiva, debe tenerse en cuenta que es un pronóstico teórico basado en modelos matemáticos y datos estadísticos en el que se consideran un sinnúmero de variables.

Por ello, lo que a continuación se transcribe es la probabilidad de que las distintas condiciones climáticas se presenten en el próximo mes y no una afirmación de que dichas condiciones sucederán con toda exactitud. Dentro de este marco general deberá ser entendida la siguiente descripción.

Este pronóstico es elaborado por el Laboratorio Climatológico Sudamericano a cargo del Dr. Leonidas Minetti para el DPA y su reproducción puede realizarse solo con autorización expresa del mismo.

•

Parcialmente nublado y frío al final de Octubre. Vientos suaves a moderados del NO.

•

Parcialmente nublado y fresco al comienzo de Noviembre. Ascenso de temperatura.

Vientos suaves del NO y O.

•

Tormentas y chaparrones entre los días 4 y 7. Descenso de temperatura. Vientos

suaves del NO.

•

Parcialmente nublado con ascenso de temperatura el día 10. Vientos suaves del NO.

•

Descenso de temperatura con ocasional precipitación alrededor del día 12. Vientos

suaves del NO.

•

Ascenso de temperatura los días 16 y 17. Vientos suaves del NO.

•

Parcialmente nublado con ascenso de temperatura diurna y frío nocturno la última

década del mes. Inestable al final con tormentas dispersas. Vientos suaves del NO.

Las temperaturas medias del mes estarían arriba de lo normal la región y debajo en el NE. Las temperaturas diurnas más elevadas se registrarían la segunda quincena del mes y las más bajas al comienzo. Las temperaturas nocturnas más elevadas se observarían los primeros diez días del mes y las más bajas a mediados.

Las precipitaciones totales del mes estarían debajo de lo normal en la región y arriba en el E de Río Negro. Las fechas más probables de ocurrencia de precipitaciones se ubican al comienzo del mes.

Trimestre NDE: Las precipitaciones totales del trimestre estarían debajo de lo normal y

arriba en el E de Rio Negro. La temperatura media del periodo estaría arriba de lo normal y

debajo en el E. Diciembre comenzaría cálido dando paso a un periodo más lluvioso. Seco

a mediados y lluvioso al final. Las precipitaciones totales del mes estarían debajo de lo

normal y arriba en el E y NO. El mes de Enero comenzaría y finalizaría más húmedo con

secado a mediados. Las precipitaciones totales del mes estarían debajo de lo normal con

excepción del N que puede precipitar más.

Trimestre FMA: Las precipitaciones totales del periodo trimestral estarían debajo de lo

normal y más lluvioso el E. El mes de Febrero comenzaría y finalizaría lluvioso secándose

a mediados con ascenso de temperatura. Las precipitaciones totales del mes estarían

debajo de lo normal en la región y arriba el E. El mes de Marzo estaría variable con secado

del aire la segunda mitad. Las precipitaciones totales del mes estarían debajo de lo normal

y arriba en el E y NO. Las precipitaciones totales del mes de Abril estarían debajo de lo

normal.

Semestre NDEFMA: Las precipitaciones del periodo estarían debajo de lo normal en la

región con excepción del E y NO que puede precipitar más.

FUENTE: Departamento Provincial de Aguas