“El dolor al que nos han condenado estos cuatro o cinco miserables, es eterno, irrepetible, no entiendo la maldad”

“Hoy como el 15 de abril es un día muy atípico, muy triste para nuestra familia, para nuestros amigos y colegas. Esta circunstancia que hoy nos traen a este palacio judicial en busca de justicia, nos hace más que otra cosa que desnudar muchas veces la miserias humanas” sostuvo Mandagaray.

En este marco agregó “Yo viví todo mi vida dentro de la institución, y en el final de mi carrera estaba feliz con el ingreso de mis hijos que iban a continuar con mi legado, y a escasos dos meses sufro el dolor más grande que puede sentir un ser humano”.

“Al dolor al cual nos han condenado estos miserables, es eterno, irrepetible, más allá de su suerte a los resultados de la justicia, nada me va devolver a mi hijo, pero llevaría un tanto de tranquilidad a toda mi familia que se obtenga una condena justa” comentó el ex jefe Regional de Viedma.

Además dijo “No entiendo la maldad de someter a un compañero a tantos trato deshumano, vejatorios, humillantes cómo fueron sometidos estos muchachos que fueron aprender”.

“He tenido el acompañamiento de todos mis colegas, al cual les agradezco, la angustia y la tristeza no se va ir, buscamos a través de Damián Torres, abogado de la familia, que los responsables tengan un justo castigo”.

En cuanto a la institución policial dijo, “este caso tiene que producir un cambio de mentalidad, un cambio general en la formación de nuestro compañeros, en las escuelas, en la conducción, en la selección de los profesores, de la gente que es capaz de cubrir un área. Dios quiera que los que están, puedan tomar este caso para decir nunca más, es muy doloroso para todos” manifestó Antonio Mandagaray.

En cuanto a la muerte de su hijo sostuvo “Ni en los peores sueños uno piensa en perder un hijo, para nosotros como familia hubiese sido menos doloroso que el perdiera la vida en un enfrentamiento con delincuentes, y no a mano de quién confiaba, sus propios compañeros, esto es antinatural, acá un joven de 25 años un día lunes ingresó esperanzado de aprender cosas que él no sabía, y el jueves su papá encuentra en la morgue y nadie me dio explicaciones de nada, todos se escondían”.

Por ultimo sostuvo “Yo todavía lo busco entre los más jóvenes que veo uniformados, es una cosa inconsciente que me sale, el vestía impecable su uniforme, siempre con una sonrisa, era un joven de muchos proyectos y muchos valores. Todavía lo sueño que está trabajando en otra localidad para que me dolor no sea tan gravoso”.