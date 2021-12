El Deliberante aprobó en primera vuelta, que los jóvenes a partir de los 16 años puedan ingresar a los boliches

La iniciativa que presentó la concejala Roberta Scavo, de Juntos por el Cambio, y modifica el artículo 34 de la Ordenanza N° 6411, tendrá segunda vuelta, porque implica una modificación tarifaria.

El proyecto se votó en lo general y en lo particular. En lo general, fue acompañado por todos y todas las ediles, mientras que en lo particular se aprobó por mayoría la propuesta original de la concejala Scavo. No la acompañaron Vanessa Cacho Devincenzi –PAR-, Marco Magnanelli y Pedro Bichara del oficialismo. Los tres concejales rechazaron los artículos 2,3 y 4 del proyecto original, que determina crear el Carnet Habilitante de Menores, y que los padres, madres, tutores y/o responsables de los menores firmen la correspondiente autorización ante la Secretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Viedma para poder adquirirlo.

“Los jóvenes tienen derecho a divertirse y de pasarla bien, pero deben hacerlo en un lugar seguro y que esté habilitado para ese fin”, expresó la autora del proyecto.

Asimismo, explicó que “estamos proponiendo que los chicos y las chicas puedan acceder a los locales a través de un carnet que los habilite. Siempre será un adulto responsable quien autorice o no a ese joven a ingresar. Es importante que los y las jóvenes se involucren, se hagan cargo de este permiso que se les está otorgando, porque hay una Ley Nacional que deben cumplir y que establece que los menores de 18 años no pueden consumir bebidas alcohólicas. Ellos y ellas tienen que ser responsables de esta situación. Es importante involucrarnos, involucrarlos e involucrar a los padres y madres”.

Por último, Scavo resaltó: “Pretendemos, entre esta primera vuelta y la segunda, seguir escuchando la voces de los y las protagonistas y de los padres, además de las autoridades y los dueños de los locales nocturnos, que ya escuchamos”.

Por otra parte, la concejala Vanessa Cacho Devincenzi manifestó: “Hemos propuesto modificaciones que están abiertas al debate, hemos coincidido en algunos puntos y en otros no. Lo cierto es que este proyecto cada vez nos genera más dudas que certezas”.

“Cuál es la responsabilidad civil que le cabe al Estado, porque entendemos que hay una responsabilidad pero no sabemos cuál es; queremos que se delimite”.

Asimismo, el edil Pedro Sánchez- Somos Viedma- aclaró que este proyecto se viene tratando hace tiempo, tiene dictamen por mayoría en comisión y es un proyecto de doble vuelta. Siempre están estos 15 días como para intentar dialogar y lograr modificaciones”.

Por último, la presidenta del Concejo Deliberante, Maricel Cévoli, concluyó: “El debate es necesario, comparto que tenemos que modificar la edad; por eso, voy a acompañar este proyecto, pero creo que previendo una reglamentación, tenemos que ser más específicos a la hora de definir cómo se va llevará adelante este proyecto”.