El cuerpo de Romero estaba oculto debajo de la cama del detenido y tiene una puñalada

Facundo Romero que era buscado desde el 7 de agosto pasado en la capital provincial, fue encontrado sin vida este domingo pasadas las 18 horas en un departamento del barrio San Martín.

La policía realizó un minucioso trabajo de investigación sobre el caso, teniendo contacto previos mediante mensajes con el presunto autor del crimen, el habitante del departamento donde fue encontrado Facundo.

El hombre detenido, habría manifestado a la policía que él tenía en su casa la bicicleta rodado 29 marca OLMOS letras blancas, que había sido informada por el comunicado de búsqueda de Facundo, que el día que desapareció se transportaba en ella.

También la policía habría tenido contacto previo con el detenido por intermedio de mensajes, luego de testimonios que indicaban que la víctima había estado hablando con el detenido, previo a su desaparición.

La policía una vez obtenido varios datos, conjuntamente con la fiscalía de turno realizaron el allanamiento en el departamento ubicado el barrio San Martín y se encontró con el cuerpo de Facundo.

Según trascendió el cuerpo de la víctima estaba debajo de la cama del habitante del departamento, ósea el detenido.

En principio Facundo habría sido asesinado de una puñalada, pero falta que eso sea confirmado por el cuerpo médico forense que en la próximas horas le entregará a la fiscalía de turno el informe de las causas de muerte.