El Concejo Deliberante avanza en la ordenanza para regular la ocupación de terrenos improductivos del Parque Industrial

Macre, quien agradeció la predisposición de los concejales para avanzar en la norma, explicó que el objetivo es contar con una herramienta que impida la especulación, muchas veces inmobiliaria, y facilitar la movilización de la oferta del suelo urbano.

Pero además, informó que lo recaudado por la nueva tasa, servirá para constituir un fondo específico para el Ente, con el objetivo de utilizarlo en obras y mejoras generales.

El gerente general, quien estuvo acompañado en la reunión por el asesor legal del parque Guido Curcio, informó que en la actualidad -de no ser por el anexo al que todavía no se tuvo acceso- prácticamente no hay lotes para ofrecer a emprendedores que pretendan radicarse en el parque; y sin embargo, hay terrenos otorgados a personas que no avanzaron en la instalación de una empresa o de un emprendimiento.

La propuesta comenzó a ser analizada junto al intendente Pedro Pesatti en el inicio de la gestión del actual mandatario, con el fin de desalentar la especulación y disponer de tierras para ampliar la oferta, y tener rápida respuestas a las demandas de los sectores productivos, capaces de generar empleo y mano de obra en el marco de la post pandemia.

Para ello, es necesario que el Concejo Deliberante sancione una ordenanza que equipare a los lotes o construcciones ociosas e improductivas dentro del Parque Industrial, al régimen de los baldíos.

La ordenanza, que está siendo analizada en el marco de las comisiones del parlamento local, incluye la creación del Fondo de Desarrollo del En.Re.Pa.Vi que se integra con los recursos del impuesto al terreno baldío adjudicado a los tenedores de tierras improductivas; y por los montos percibidos en concepto de la Tasa Única Industrial.

El objetivo es destinar los montos de este fondo a obras de urbanización, infraestructura, servicios públicos, saneamiento y equipamiento comunitario para el Parque Industrial.