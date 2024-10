El Colegio de Psicólogos denunciaría al gobierno de la Provincia por no aceptar certificados emitidos a estatales

El control del ausentismo de trabajadores estatales con licencias médicas generó una nueva polémica en Río Negro. En este caso no hay críticas de un gremio, sino de una institución de profesionales médicos que denunció al Gobierno por no validar los certificados de sus asociados.

El gobernador Alberto Weretilneck defendió el control de las licencias médicas y apuntó contra la Unter. Aseguró que en septiembre se presentaron licencias «por 25 mil días» y más de la mitad no se convalidaron «porque no correspondían». El Colegio de Psicólogos de Río Negro denunció que parte de esos certificados no validados fueron emitidos por profesionales del Colegio y eran válidos.

El presidente del Colegio de Psicólogos de Río Negro, Guido Beltrami, anticipó que la organización emitirá «un pronunciamiento importante, con un pedido de audiencia con el Gobernador, porque no hay ministro de Salud», para aclarar la situación que generó el sistema de control de asistencia que comenzó a aplicar el Gobierno, y la polémica por los certificados truchos.

La institución sostiene que la Provincia no está reconociendo «la capacidad de los psicólogos» para emitir certificaciones de reposo laboral. Beltrami aseguró que la prescripción de días de reposo por parte de psicólogos «es completamente legal» y está respaldada por su formación profesional. Sin embargo, «el Estado no está tomando nuestros certificados», criticó.

Los certificados se rechazan a partir de una auditoría tercerizada y del control de la junta médica de la Provincia, sistema que es repudiado por los sindicatos. Ahora, se sumarán formalmente profesionales que apuntan contra la decisión del Gobierno diferenciando esa situación de los certificados truchos que se descubrieron este año.

Beltrami señaló en Radio Seis de Bariloche que, anteriormente, los certificados emitidos por psicólogos eran validados posteriormente por psiquiatras, un proceso que ahora parece haber sido ignorado por el gobierno provincial.

Preocupación por los certificados médicos rechazados

Según el presidente del Colegio de Psicólogos, esta decisión desconoce la ley y afecta directamente a los profesionales de la psicología, quienes, por título, están habilitados para emitir este tipo de certificaciones. «Esto el gobierno no lo tiene en cuenta», expresó.

El titular del colegio de psicólogos explicó que los certificados médicos para reposo laboral son fundamentales para que «las personas que tienen alguna cuestión médica o psicológica puedan hacer reposo laboral y que el empleador les siga pagando su sueldo». Sin embargo, en los últimos meses, se descubrieron casos en los que algunos médicos psiquiatras emitieron certificados que no cumplían con los criterios legales y éticos establecidos, y esta práctica afectó a los psicólogos.

La preocupación no es solo por la afectación a los profesionales, sino también por las consecuencias para los pacientes que requieren reposo laboral por razones psicológicas. «Estamos preocupados, no solo porque una de nuestras incumbencias se ve prohibida por el propio gobierno que desconoce la ley, sino que esto afecta directamente a las personas», enfatizó Beltrami.

Desde el Ejecutivo rionegrino se ratificó que el control del ausentismo y las licencias médicas que presentan los trabajadores continuarán bajo la lupa porque provocan un «gasto millonario» al Estado.

FUENTE: La mañana