«El chofer de Ceferino intentó esquivar al 307 sin éxito y estamos investigando si hubo un cuarto vehículo involucrado»

Lo afirmó Gustavo Pacheco, secretario de Seguridad de Villarino. Hubo un fallecido y varios heridos.

Gustavo Pacheco, secretario de Seguridad del municipio de Villarino, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, minutos después del impactante choque trágico que se cobró la vida de un hombre y dejó varios heridos. En principio involucró a un auto, una camioneta y un micro, pero no se descarta que haya un cuarto rodado implicado.

«Fue a la altura de Loma de Valaco. Aparentemente, por lo que refiere la conductora de la Ford Ranger que terminó volcando sintió como se le hubiera reventado un neumático o bien otra unidad la pudo haber impactado, toca al auto y este último chocó de frente en la banquina contra el micro. El colectivo iba de Retiro a Viedma e intentó esquivar al 307 sin éxito», resaltó Pacheco, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y lanzó: «Estamos terminando de cotejar los datos para corroborar la identidad de la persona fallecida, que sería oriunda de Hilario Ascasubi. El chofer del transporte de pasajeros fue derivado a Carmen de Patagones para una mejor atención».

«En la camioneta iban dos mujeres, madre e hija, y circulaba sentido Pedro Luro a Hilario Ascasubi y la conductora dio negativo el control de alcoholemia. Estamos tratando de ver las cámaras de seguridad que tenemos en el acceso a la localidad para ver si encontramos algún otro rodado que presente algún daño y pudiera estar implicado», finalizó el funcionario.

El colectivo de la empresa Ceferino era conducido por Luis Carlos Almirón (38), oriundo de Viedma. En la Ford Ranger viajaban dos mujeres Gloria Winsetel (35) y Elena Telker (52) y en el Peugeot 307 lo hacía quien perdió la vida.

La Brújula 24