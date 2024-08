«El caos de la ruta 22 es una vergüenza», siguen las quejas de Weretilneck contra Vialidad Nacional

La situación en la Ruta 22 es insostenible. Hoy, 20 kilómetros de autos varados son el reflejo del abandono total de Vialidad Nacional. Esta es la ruta petrolera, una arteria clave por la que circulan cada día miles de rionegrinos y neuquinos, y lo que vemos es pura negligencia.

La falta de respuestas y de acciones concretas es inadmisible. La vida y el trabajo de nuestra gente están en riesgo, mientras la incompetencia de Vialidad Nacional sigue generando caos y poniendo en peligro a todos.

La Ruta 22 necesita soluciones urgentes, no más excusas. No vamos a tolerar más desidia. Si no pueden cumplir con su deber, que den un paso al costado y nos dejen trabajar. El colapso de esta ruta es una vergüenza nacional.