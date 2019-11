“El bono ya no es atractivo y se necesitan porcentajes de aumentos concretos que permanezcan en el sueldo “

A partir de los aumentos que se concretaron sobre los alimentos en los días previos a las elecciones, la autorización para una suba en los combustibles y la remarcación de precios que continúa durante las últimas horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó que no quiere medidas de alivio como podría ser un bono

A partir de los aumentos que se concretaron sobre los alimentos en los días previos a las elecciones, la autorización para una suba en los combustibles y la remarcación de precios que continúa durante las últimas horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó que no quiere medidas de alivio como podría ser un bono por única vez, sino un aumento salarial real a través de porcentajes que permanezcan en los sueldos de todos los estatales.

“Ya hemos recibido un bono por única vez el mes pasado y el mismo sirvió para aliviar el peso del ajuste aunque ya no resulta atractivo. No es un plus de estas características lo que necesitamos los estatales en esta última parte del año. Queremos recuperar de manera real nuestros salarios y esto solo lo vamos a lograr si se acuerdan porcentajes que se incorporen y permanezcan en todos los sueldos”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.

“Esperamos conocer la fecha de las paritarias en las próximas horas. No vaya a ser cosa que ahora que pasaron las elecciones se desentiendan de las necesidades de los empleados públicos y de la calidad de las prestaciones estatales”, completó Aguiar.

En las últimas horas aumentaron todas las naftas en un 5%, la carne un 18% y el pan un 20%. También se produjeron alzas en otros insumos, productos, bienes y servicios de entre el 6% y el 12%.

La entidad sindical considera que a pesar del bono de $5.000 otorgado, la pérdida en el poder adquisitivo de todos los empleados públicos no se ha podido evitar luego que se midiera oficialmente casi un 6% de inflación para el mes de setiembre y se proyecte que para octubre no será inferior al 5%.

El acumulado inflacionario hasta ahora según los datos del INDEC es del 37, 7% y todas las proyecciones indican que la anual podría superar el 50%.

Desde ATE ya demandaron formalmente al Gobernador Alberto Weretilneck que se convoque de manera urgente a paritarias y no se descarta la posibilidad de comenzar a evaluar la realización de medidas de acción directa si en las próximas horas no existe un llamado para que sesione el Consejo de la Función Pública.