El asesino de Silvia Colque no podrá seguir teniendo los hijos de ambos bajo su tutela

La jueza de Familia suspendió la responsabilidad parental de Marcos Thola Duran, acusado a cadena perpetua por asesinar a Silvia Colque.

A Marcos Thola Durán se le atribuye haber sido quien entre las 22 del 4 de junio de 2017 y las 9 del 5 de junio de 2017, mediante un procedimiento violento que no es posible precisar, en un sitio no determinado con exactitud pero ubicable en la ciudad de Viedma, asesinó a su ex pareja Silvia Vasquez Colque, ocultando luego de este acto el cuerpo de la víctima para que ésta no fuera encontrada.

El Tribunal que lo condenó, aseguró que Thola ejercía distintas formas de violencia hacia Silvia y afirmó en la sentencia: “que no solamente podía desarrollar conductas violentas concretas que afectaron la integridad física de su pareja, sino que sometía a aquella a un constante maltrato y menosprecio porque se consideraba superior e instaló una relación asimétrica en la que uno era dominador y ejercía poder de señorío sobre el otro”.

Dumpé para tomar esta determinación, se basó en los informes de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de Rio Negro, más las argumentaciones jurídicas y generales de la defensora de menores, la Dra. Cecilia Donate y el fallo que condenó a la pena de prisión perpetua a Thola, que todavía no está firme y por una aplicación directa del art 7 UNIDAD PROCESAL N°7 FUERO DE FAMILIA I CIRCUNSCRIPCION N° SENTENCIA: 033 700 bis y 702 del código Civil y Comercial que corresponde dictar la suspensión de la responsabilidad Parental del mismo respecto de sus hijos.

Por otro lado, se destaca la importancia lo dispuesto por el art. 3° de la CDN, pues el beneficio de los niños y adolescentes ha de ser siempre el fundamento de toda intervención en la esfera familiar, siendo este el principio rector o pauta axial para resolver estas contiendas, es en razón de ello que resulta insostenible que los niños sigan conviviendo con ese padre, quien ha sido responsable de la muerte de su madre, privando a los mismos de su derecho fundamental a vivir con la misma y poder ser cuidados y amados por ella, generando en los niños un enorme daño a sus psiquis, conforme los informes que en autos se acompañan y los que también obran en la sentencia penal respectiva

Por eso la magistrada resolvió Suspender la responsabilidad parental del Sr Marcos Thola Duran D.N.I. 94.184.090 respecto de sus 4 hijos, tres varones y una nena.