El acusado de quemar a un niño, intentaba ayudarlo y le pidieron disculpas

Luego de unos días de transcurrido el hecho en GeneralRoca, un joven que sería primo del pequeño, expresó a través de sus redes sociales:

“Necesito pedir disculpas ya que este hombre no fue el que prendió fuego a mi primito. Que feo debe ser que te acusen de algo que no hiciste, me deje llevar por la bronca”.

En un primer momento se creyó que un hombre había pasado por el lugar en el que se encontraba el pequeño junto a su primita y había ataco al menor. Pero con el paso de las horas, familiares habrían asegurado a las autoridades que la niña habría relatado que éste solo intento ayudar al niño.

“Lo de mi primito fue un accidente jugando con la prima. Gracias a Dios él se encuentra bien”, finalizó el hombre en su cuenta de Facebook.

FUENTE:ANRoca