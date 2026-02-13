El abogado de la familia de Alan pedirá más de tres años de prisión contra Navarré

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Fiscalía pidió que se declare culpable al acusado Federico Navarre por provocar el siniestro vial en el que perdió la vida un hombre que había ido a buscar a su hija a un cumpleaños.

La querella, en representación de la familia de Luis Alan, que falleció días después producto de las heridas provocadas en el choque, se encontraba presente en la audiencia, acompañó la solicitud. En un próximo juicio se discutirá la pena a imponer. La acusación adelantó que pretende que la misma sea de prisión efectiva.

El hecho se produjo el 11 de agosto de 2024 sobre la Ruta Provincial N° 1 cuando el imputado conducía su vehículo en dirección Viedma–El Cóndor, momentos antes de las 4:20 de la madrugada. A la altura del kilómetro 8,980 invadió el carril contrario e impactó frontalmente contra un Renault Duster que circulaba en sentido opuesto. Este iba conducido por la víctima fatal acompañado por su hija, que también sufrió heridas por el impacto.

Según se estableció en el marco de la investigación, el imputado conducía con un nivel de alcoholemia estimado entre 2,02 y 2,17 gramos por litro de sangre, sin el debido cuidado ni dominio del rodado. Como consecuencia del impacto, el conductor del otro vehículo sufrió múltiples lesiones, entre ellas un traumatismo toráxico que derivó posteriormente en un infarto que provocó su fallecimiento.

La conducta atribuida implicó la infracción a diversas disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. La calificación legal fue la de homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor y por encontrarse con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre. En relación a la adolescente el delito es el de lesiones leves culposas; todos en calidad de autor.

El abogado querellante, acompañada por la esposa del fallecido y uno de sus hijos, fue la encargada de detallar el sustento probatorio reunido durante la investigación. Entre los principales elementos relató los testimonios recabados tanto de los eventuales testigos que transitaban por esa hora en ese lugar, como de los agentes policiales que intervinieron. Sumó las declaraciones de la víctima sobreviviente, los informes periciales accidentológicos que permitieron reconstruir la mecánica del hecho, determinar la ubicación exacta del impacto y analizar las demarcaciones viales existentes; y los resultados de las muestras de sangre que confirmaron el elevado nivel de alcohol en sangre del imputado.

Luego el Juez de juicio que encabezó la instancia le dio la palabra a los abogados del hombre que adhirieron a la solicitud manifestando los aspectos de la investigación que habían permitido reformular los cargos, entre ellos la ausencia de exceso de velocidad -aspecto que ya había mencionado el querellante- y la ubicación exacta del impacto que permitieron determinar las demarcaciones viales existentes en ese lugar.

Finalmente el imputado aceptó expresamente haber cometido el hecho tal como fue descrito y con ello la calificación legal, en el marco del acuerdo parcial alcanzado entre Fiscalía, querella y defensa.

La determinación de la pena será resuelta en una instancia posterior mediante un juicio que se desarrollará ante un tribunal colegiado integrado por tres jueces, ya que la acusación adelantó que pedirá una pena superior a los tres años que deberá cumplirse de manera efectiva.

En el marco de la causa, se dispuso además mantener las medidas cautelares impuestas oportunamente entre ellas la prohibición de conducir vehículos, con retención de la licencia de conducir, consumir alcohol y asistir a locales nocturnos donde se expendan bebidas alcohólicas.